Onu: Meloni vede capo governo Bangladesh, rafforzare collaborazione su migranti

New York, 24 set. (Adnkronos) – A margine della settimana di alto di livello della 79ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il capo del governo provvisorio del Bangladesh, Muhammad Yunus. Nel corso del colloquio, Meloni ha espresso il sostegno italiano al processo di riforme in Bangladesh e all’obiettivo primario di migliorare le condizioni socio economiche della popolazione.

L'incontro, riferisce Palazzo Chigi, "ha anche permesso di affrontare il tema dell’immigrazione e di affermare la volontà di rafforzare la collaborazione in materia, rilanciando in particolare il negoziato per la conclusione di un accordo bilaterale che contrasti i flussi migratori irregolari, stabilisca una più stretta collaborazione sui rimpatri e, allo stesso tempo, favorisca i percorsi legali".