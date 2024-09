Onu: Meloni vede Milei, possibile visita a margine G20 in Brasile**

New York, 28 set. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a New York a margine dei lavori dell’Assemblea Generale dell’Onu, il Presidente della Repubblica argentina, Javier Milei. Il colloquio, informa Palazzo Chigi, si è concentrato sulla com...

New York, 28 set. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a New York a margine dei lavori dell’Assemblea Generale dell’Onu, il Presidente della Repubblica argentina, Javier Milei. Il colloquio, informa Palazzo Chigi, si è concentrato sulla comune volontà di rafforzare le relazioni bilaterali e in quest’ottica i due Leader hanno concordato di lavorare per verificare la possibilità di una visita in Argentina a margine del G20 del Brasile del prossimo novembre.