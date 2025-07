Ginevra, 11 lug. (askanews) – Più di 3.000 persone sono morte dall’inizio dell’anno in un’escalation di violenza tra bande ad Haiti, secondo le Nazioni Unite. “Finora quest’anno, dal primo gennaio al 30 giugno, almeno 3.141 persone sono state uccise in tutta Haiti”, ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra Ravina Shamdasani, portavoce dell’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani.