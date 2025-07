Onu: profondamente turbati dagli omicidi durante le proteste in Kenya

Milano, 8 lug. (askanews) – Le Nazioni Unite esprimono profonda preoccupazione per la morte di almeno 10 persone in Kenya, dove polizia e manifestanti si sono scontrati durante le manifestazioni antigovernative. “Sono stati utilizzati proiettili letali, proiettili di gomma, gas lacrimogeni e idranti”, ha dichiarato la portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamdasani, parlando ai giornalisti a Ginevra.