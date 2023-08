Onu: ristabilire immediatamente la democrazia in Niger

Milano, 18 ago. (askanews) – “Ristabilire immediatamente l’ordine costituzionale in Niger”. Durante una conferenza stampa a Ginevra, in Svizzera, la portavoce dell’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Ravina Shamdasani, ha affermato che il capo delle Nazioni Unite, Volker Turk, esprime grave preoccupazione per il popolo del Niger e “invita il generale a ripristinare immediatamente l’ordine costituzionale”. I leader della difesa del blocco Ecowas dell’Africa occidentale, che giovedì hanno iniziato un incontro in Ghana, hanno concordato di attivare una “forza di attesa” come ultima risorsa per ripristinare la democrazia in Niger dopo che i generali hanno rovesciato e arrestato Bazoum il mese scorso.