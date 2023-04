Onu, Russia assume presidenza Consiglio Sicurezza. Kiev: "Una vergogna"

Kiev, 1 apr. (Adnkronos) - La Russia assume da oggi la presidenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. "Non è solo una vergogna, è un'altra sconfitta simbolica delle regole basate sul sistema delle relazioni internazionali" ha dichiarato Andriy Yermak, capo dello st...

Kiev, 1 apr. (Adnkronos) – La Russia assume da oggi la presidenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. "Non è solo una vergogna, è un'altra sconfitta simbolica delle regole basate sul sistema delle relazioni internazionali" ha dichiarato Andriy Yermak, capo dello staff della presidenza ucraina.

Il Cremlino ha detto ieri che intende "esercitare tutti i suoi diritti" nel ruolo che Mosca ha ricoperto l'ultima volta nel febbraio del 2022, proprio quando ha lanciato l'invasione dell'Ucraina. Gli Stati Uniti hanno esortato la Russia a "comportarsi in modo professionale", sottolineando che non ci sono modi per poter impedire a Mosca di assumere la presidenza.

Nel suo post, Yermak fa riferimento anche all'Iran, che celebra oggi la sua festa nazionale: "E' molto significativo che nel giorno della festa di un altro stato terrorista, l'Iran, la Russia inizia a presiedere il Consiglio di Sicurezza dell'Onu".