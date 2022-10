Bisogna tagliare la produzione di greggio. Ecco cosa hanno deciso i Paesi Opec. Il prezzo del petrolio è aumentato subito dopo le dichiarazioni.

L’OPEC+ ridurrà la produzione di 2 milioni di barili al giorno a partire da novembre. Cambiano inoltre le modalità di riunione, che si terranno ogni due mesi e non una volta al mese.

Opec, arriva la decisione: tagliare la produzione di greggio di 2 milioni di barili

La prossima riunione dei Paesi dell’Opec si terrà dunque tra due mesi, a dicembre. Un’altra differenza ci sarà anche per le riunioni ministeriali dei Paesi OPEC e non OPEC, che si terranno invece ogni sei mesi. Nell’ultimo incontro si è discusso molto e, a causa della decisione presa dai Paesi Opec, i prezzi sono già schizzati sui mercati.

Aumentano i prezzi del petrolio

La decisione di ridurre la produzione di 2 milioni di barili ha fatto impennare il prezzo del petrolio subito dopo l’annuncio.

Come si legge su AGI Agenzia Italia, il contratto future sul Brent sale dello 0,99% a 92,70 dollari a barile, mentre quello sul Wti avanza dello 0,45% a 86,90.

L’Opec chiarisce il perchè di questa decisione

Come mai questa decisione? Dall’Opec rispondono che “alla luce dell’incertezza che circonda le prospettive economiche e del mercato petrolifero globale e della necessità di migliorare le linee guida a lungo termine per il mercato e in linea con l’approccio vincente di essere proattivi”.