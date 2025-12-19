Opella e sostenibilità: net zero e persone al centro

Milano, 19 dic. (askanews) – Salute e sostenibilità. Le due direttrici su cui viaggia Opella, azienda innovativa nel settore del self-care, terza a livello globale nel mercato dei medicinali senza obbligo di prescrizione e integratori alimentari. Nel suo cammino verso il futuro Opella ha di recente ottenuto dalla SBTi la validazione degli obiettivi net-zero, che riguardano il suo impegno nella riduzione delle emissioni a breve e lungo termine.

Abbiamo parlato con Luisa Barba, Head of Comms & Sustainability – Opella Italia:

“SBTI è un organismo internazionale che definisce standard scientifici e rigorosi per la riduzione delle emissioni, in linea con quanto definito negli Accordi di Parigi. Per noi è estremamente rilevante, in quanto significa che il percorso verso la neutralità climatica di Opella, quindi della nostra azienda, è assolutamente credibile e scientificamente validato. Concretamente che cosa significa? Significa che ci impegniamo a ridurre le emissioni complessive del 58,8% entro il 2034 e del 90% entro il 2050”.

Fondamentale in questo percorso l’ottenimento della certificazione B Corp, che ha reso Opella la prima azienda globale nel settore del consumer healthcare a raggiungere questo risultato. Un percorso di crescita graduale ma costante in aree chiave come le azioni per il clima, ma anche la semplificazione del self-care, l’impatto sulle comunità e il ruolo attivo delle persone nel rendere la sostenibilità una priorità aziendale. È poi intervenuto Matteo Borioli, People &Culture Director – Opella Italia:

“La strategia People and Culture è strettamente collegata alla nostra strategia di sostenibilità. Lavorare per il benessere del pianeta significa anche lavorare per il benessere delle persone per noi e lo facciamo attraverso tre pilastri fondamentali. Il primo, facciamo in modo che la nostra strategia di sostenibilità sia veramente un modo di lavorare che le persone hanno. Il secondo pilastro è quello di aver creato una squadra di ambassador della sostenibilità che rappresenta lo 100% delle funzioni e che dedicano una parte del loro tempo a lavorare su attività e iniziative di sostenibilità. Ultimo punto, ci siamo resi conto che lavorare sulle strategie di sostenibilità è molto importante per trattenere e per reclutare i talenti”.

Per Opella il futuro è già presente. E la sostenibilità il frutto del lavoro quotidiano.