Open Arms: alla prossima udienza attesa deposizione attore Richard Gere**

Palermo, 15 set. (Adnkronos) - E' atteso per la prossima udienza del processo Open Arms che vede alla sbarra il vicepremier Matteo Salvini, prevista per il 6 ottobre, la deposizione dell'attore Richard Gere. A chiedere la sua presenza in aula è stato all'inizio del processo l...

Palermo, 15 set. (Adnkronos) – E' atteso per la prossima udienza del processo Open Arms che vede alla sbarra il vicepremier Matteo Salvini, prevista per il 6 ottobre, la deposizione dell'attore Richard Gere. A chiedere la sua presenza in aula è stato all'inizio del processo l'avvocato Arturo Salerni, legale di parte civile della Open Arms, che ha dato la conferma prima dell'inizio dell'udienza anche all'avvocata Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini.

Il 9 agosto del 2019 Richard Gere era salito sulla nave della ong spagnola che si trovava al largo di Lampedusa con 121 migranti a bordo. "Abbiamo portato tutta l’acqua e il cibo possibile", aveva detto in un videomessaggio Richard Gere a bordo della Open Arms. "Vengono tutti dall’Africa mentre l’equipaggio da tutte le parti del mondo, maggiormente dall’Europa. Stanno tutti bene, prima erano su due barche nel mezzo del mare. Una delle due è tornata indietro, presa dalla guardia costiera libica. Non sappiamo cosa sia accaduto a loro". E ancora: "Le persone che vedete a bordo – continua – sono qui solo grazie alle donazioni fatte a Open Arms. E ora la cosa più importante per loro è arrivare in un porto libero/sicuro, scendere dalla barca e iniziare una nuova vita. Quindi per favore supportateci, supportate la Open Arms e tutte queste persone e i loro fratelli e sorelle", aveva concluso.

Il processo vede imputato il ministro Matteo Salvini con l'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per avere tenuto in mare, nell'agosto di 4 anni fa, 147 migranti per due settimane.