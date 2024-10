Open Arms: arringa Bongiorno, 'ong invece di bighellonare doveva andare in Spagna'**

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "Si contesta al ministro Salvini il reato di sequestro di persone per avere tenuto dei migranti a bordo, dal 14 al 19 agosto 2019, al contempo si considera legittimo che Open Arms abbia tenuto a bordo gli stessi migranti dal primo al 14 agosto. Quando era evidente...

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) – "Si contesta al ministro Salvini il reato di sequestro di persone per avere tenuto dei migranti a bordo, dal 14 al 19 agosto 2019, al contempo si considera legittimo che Open Arms abbia tenuto a bordo gli stessi migranti dal primo al 14 agosto. Quando era evidente a tutti, persino a Malta, che Open Arms aveva il dovere di andare in Spagna". "Open Arms ha avuto innumerevoli possibilità di fare sbarcare i migranti ma ha opposto innumerevoli, innumerevoli, innumerevoli rifiuti. Ha scelto di bighellonare anziché andare nel suo Stato di bandiera". Con queste parole l'avvocata Giulia Bongiorno ha iniziato l'arringa difensiva nel processo Open Arms che vede imputato Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio.