Open Arms: Boccia, 'destra si fermi, scontro tra poteri pericoloso'

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "Stiamo parlando del sequestro di 147 disperati che si trovavano in condizioni tragiche e sono stati tenuti 19 giorni in mare. Salvini dice di aver difeso i confini italiani, ma ha distrutto i confini dell’umanità, dello stato di diritto e della civiltà che noi insieme con il centrodestra dovremmo difendere. Invece Salvini sta cercando lo scontro”. Lo ha detto Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd, a Cinque minuti su Rai1.

“La giustizia viene garantita sempre e comunque dai tribunali. Dopo cinque anni siamo di fronte al tentativo di trascinare il potere giudiziario in un conflitto, che é la cosa che ci preoccupa di più. Il salvataggio in mare é un obbligo, la propaganda con i disperati fa i conti con le norme dello stato di diritto. C’è un processo, deciderà la magistratura e ricordo che ci sono tre gradi di giudizio. Auguriamo a Salvini di dimostrare la sua innocenza in tribunale, ma la condanna politica per ciò che ha fatto è inappellabile. Alla destra però – conclude Boccia – dico ‘fermatevi’, lo scontro tra poteri é pericoloso”.