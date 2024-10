Open Arms: Bongiorno, 'diverse pagine nere in questo processo'**

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "Ho ricordato in questo processo delle pagine nere. Soprattutto quella in cui l'Italia in ginocchio chiede alla Spagna come può offrire aiuto e la Spagna risponde 'Buona notte', una buona notte sarcastica. Infine una terza pagina che reputo n...

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) – "Ho ricordato in questo processo delle pagine nere. Soprattutto quella in cui l'Italia in ginocchio chiede alla Spagna come può offrire aiuto e la Spagna risponde 'Buona notte', una buona notte sarcastica. Infine una terza pagina che reputo nera è il video in cui Oscar Camps dice: 'Sono felice non perché sbarcano i migranti, ma perché è caduto il ministro Salvini. Salvini è caduto". Lo ha detto l'avvocato Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini, concludendo la sua arringa al processo Open Arms.