Open Arms: Calderoli, 'con militanti per raccogliere firme per sostegno a Salvini'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Questa mattina al Gazebo della Lega a Telgate insieme ai militanti per raccogliere le firme a sostegno di Matteo Salvini, a processo per aver fatto il suo dovere da ministro dell’Interno. Grande affluenza ed entusiasmo da parte dei cittadini, accorsi numerosi per far sentire la loro vicinanza e ribadire che difendere i confini non può essere un reato. Un sincero ringraziamento agli amici degli Alpini per l’ottima accoglienza, con gustosissimo salame e formaggio, nella loro splendida sezione. Grazie a tutti!" Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli.