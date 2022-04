Open Arms: capitano, 'segnalati terroristi a bordo? Non ci siamo mai sentiti minacciati'**

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) – "Dall'1 al 20 agosto 2019 vi fu segnalata la presenza di terroristi o persone pericolose a bordo?", chiede la pm Marzia Sabella al capitano di Open Arms Marc Reig Creus nel processo a carico di Matteo Salvini.

"Se ci fossero terroristi a bordo non lo sappiamo – replica il capitano spagnolo – mai ci siamo sentiti minacciati a bordo. In quei venti giorni è successo un po' di tutto, persone che si sono gettate in acqua per la disperazione e per l'incertezza della situazione".