Open Arms, Crozza-Salvini: "Io colpevole... di puttanate mediatiche"

Roma, 17 set. (askanews) – Maurizio Crozza, in attesa della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda da venerdì 27 settembre in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, veste i panni di Matteo Salvini per un commento accorato e suggestivo sul processo Open Arms: “Io sono Matteo Salvini e sono colpevole, colpevole sì, arrestatemi! Sono colpevole di essere schiavo dei sondaggi e quindi colpevole sì, colpevole di puttanate mediatiche quindi sì da colpevole arrestatemi, frustatemi, elettrizzatemi, chiudetemi in cella a pane e acqua, a salame e nutella, a lasagne, polpette, hummus di ceci e polpette di hummus… ma abbiamo anche carne, cacio e pepe, buio, maiale, buio, luce… sono già passato da martire?”.