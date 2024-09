Open Arms: Foti, 'da governo nessuna reazione scomposta'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Sulla difesa a Salvini da parte del governo non c'è alcuna reazione scomposta, come invece commenta oggi il presidente dell'Anm Santalucia. Noi abbiamo ben chiara la separazione dei poteri e la rispettiamo. Sappiamo bene che il potere legislativo sp...

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "Sulla difesa a Salvini da parte del governo non c'è alcuna reazione scomposta, come invece commenta oggi il presidente dell'Anm Santalucia. Noi abbiamo ben chiara la separazione dei poteri e la rispettiamo. Sappiamo bene che il potere legislativo spetta al Parlamento e quello giudiziario alla magistratura, e che vanno evitati gli sconfinamenti, che poi rendono difficile mantenere i poteri in equilibrio. Il punto è che una legge può essere interpretata da parte dei pm, ma non in modo tanto estensivo da stravolgerne il senso". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

"Noi – spiega – difendiamo l'operato dell'allora ministro dell'interno Salvini, che attuò una chiara linea politica. Ricordo che venne garantito il diritto allo sbarco a chi ne aveva bisogno, e che la scelta della Open arms di restare a largo di Lampedusa venne ostinatamente mantenuta nonostante Francia, Germania e Spagna avessero dato immediata disponibilità ad accoglierla. Era dunque chiaro l'intento di piegare la linea politica del governo. Se un reato è stato commesso, comunque, la responsabilità dovrebbe ricadere anche sull'ex presidente del Consiglio Conte, che avallò quella scelta, nonostante oggi ne prenda le distanze. Forse lo giudicava un atto politicamente inopportuno ma, di certo, non un possibile reato, altrimenti avrebbe dovuto chiedere le dimissioni di Salvini o si sarebbe dovuto dimettere lui stesso".