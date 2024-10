Open Arms: Fratoianni, 'comizietto Salvini al Tg1 punto più basso servizio pubblico'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Ieri sera gli italiani hanno potuto osservare uno dei punti più bassi a cui è giunto il nuovo corso della Rai con il comizietto del ministro Salvini contro i magistrati e la sinistra. Tutti hanno potuto verificare di persona che al Tg1 si è c...

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "Ieri sera gli italiani hanno potuto osservare uno dei punti più bassi a cui è giunto il nuovo corso della Rai con il comizietto del ministro Salvini contro i magistrati e la sinistra. Tutti hanno potuto verificare di persona che al Tg1 si è compiuta un’operazione politica, e non certo giornalistica, di servizio privato per il governo e non certo nel rispetto del mandato assegnato al servizio pubblico radiotelevisivo. Davvero imbarazzante". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.