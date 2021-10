Open Arms: Fratoianni, 'Salvini sia serio in tribunale, non faccia avanspettacolo'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Negli ultimi 4 anni in base ai teoremi di Minniti e Salvini sono state aperte dalla magistratura del nostro Paese 16 indagini nei confronti delle Ong che salvano le vite nel Mediterraneo centrale, opera di ricerca e soccorso che dovrebbero fare gli Stati e la Ue.

Per queste 16 indagini finora ci sono state 8 archiviazioni ed 1 assoluzione, nessuna condanna". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Ma mai – prosegue il leader di SI – hanno orchestrato una sceneggiata come quelle di cui è protagonista il segretario della Lega quando si trova in tribunale. Come un attore di terz’ordine lancia accuse strampalate, fa battute da avanspettacolo a cui nessuno ride più. Dovrebbe comportarsi da persona seria – conclude Fratoianni – ed affrontare i processi con dignità e nel merito.

Capisco che è difficile ma è così che si fa….”