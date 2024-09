Open Arms: legale Mediterranea, 'da Salvini condotta disumana'**

Palermo, 20 set. (Adnkronos) – "Da parte dell'imputato Matteo Salvini c'è stata una condotta di disumanità. E' giusto ricordare le storie di alcuni dei naufraghi che si trovavano a bordo della Open Arms". E' quanto dice, nella discussione al processo Open Arms, l'avvocato Fabio Lanfranca, legale di parte civile di Mediterranea Saving Humans. "Come il sedicenne, orfano di padre, che ha subito violenze e torture", ricorda l'avvocato. Che parla di "terrificanti violenze a cui venivano sottoposti in Libia i migranti che da lì passano per provare ad avere una vita".