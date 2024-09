Open Arms: legale parte civile, 'morti 30 mila migranti e Salvini parla di difesa confini'

Palermo, 20 set. (Adnkronos) - "Siamo di fronte a una guerra non dichiarata. Sono morti 30 mila migranti negli ultimi lustri e qui l'imputato parla di difesa dei confini, quasi fossimo di fronte allo sbarco in Normandia. Il richiamo all'articolo 52 della Costituzione è incongr...

Palermo, 20 set. (Adnkronos) – "Siamo di fronte a una guerra non dichiarata. Sono morti 30 mila migranti negli ultimi lustri e qui l'imputato parla di difesa dei confini, quasi fossimo di fronte allo sbarco in Normandia. Il richiamo all'articolo 52 della Costituzione è incongruente e offensivo. C'è un carico di intenzionalità da parte dell'imputato fuori le righe dei comportamenti politici". Sono le parole dell'avvocato Armando Sorrentino, legale dell'associazione Giuristi italiani nel processo Open Arms, che vede imputato Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio.