Open Arms, l'udienza a Palermo, Casarini: "Mi aspetto solo giustizia"

Palermo, 14 set. (askanews) – “Mi auguro prevalga il buonsenso, perché la difesa dei confini non è un reato”. È il commento che il vice-premier Matteo Salvini, affida a Libero, nel giorno in cui a Palermo si tiene l’udienza per la requisitoria dell’accusa nel caso Open Arms, che vede il leader della Lega, al tempo dei fatti ministro dell’Interno, imputato per sequestro di persona e per aver chiuso i porti all’immigrazione clandestina.

Luca Casarini, capomissione della ong Mediterranea, è oggi nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo:

“Spero solo che oggi si parli di giustizia. Giustizia nei confronti dei più deboli, di donne, uomini e bambini. Giustizia per quello che sta accadendo nel Mediterraneo, con naufragi continui. Lager in Libia. Il nostro auspicio è che oggi venga scritta una pagina di giustizia”., ha affermato parlando con i giornalisti. “Penso che non sia un processo contro l’Italia ma un processo contro quello che disonora l’Italia”, ha aggiunto.