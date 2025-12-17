Open Arms, Meloni chiama applauso Senato per Salvini: gioia

Milano, 17 dic. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto la sua replica in Senato sul dibattito sulle sue comunicazioni in vista del consiglio europeo del 18 e 19 dicembre chiamando “un applauso” per Matteo Salvini, “assolto definitivamente dall’accusa infondata di sequestro di persona e la definitiva affermazione del principio che un ministro dell’Interno che difende i confini sta facendo solo il suo lavoro e niente di più.

Solidarietà e gioia al vice premier Salvini”, ha detto la premier. Dai banchi delle oppozisizioni si sono levate critiche cui è seguito anche l’intervento del presidente del Senato Ignazio la Russa.