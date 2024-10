Open arms: minacce sui social e intimidazioni, assegnata la scorta alla pm Giorgia Righi**

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Palermo, dopo le minacce ricevute sui social. ha assegnato la tutela alla pm del processo Open Arms Giorgia Righi. Gli altri due pm, Geri Ferrara e ilprocuratore aggiunto Marzia Sabella, sono già sotto scorta. La c...

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) – Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Palermo, dopo le minacce ricevute sui social. ha assegnato la tutela alla pm del processo Open Arms Giorgia Righi. Gli altri due pm, Geri Ferrara e ilprocuratore aggiunto Marzia Sabella, sono già sotto scorta. La campagna diffamatoria sui social e le lettere intimidatorie erano arrivate a settembre dopo la requisitoria al processo Open Arms. I pm avevano chiesto 6 anni di carcere per Matteo Salvini per avere illegittimamente vietato lo sbarco a Lampedusa a 147 migranti soccorsi in mare dalla nave della Ong spagnola. Le migliaia di messaggi di insulti e minacce indirizzati ai magistrati hanno spinto la procuratrice generale di Palermo Lia Sava a rivolgersi al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'organo competente ad adottare misure di protezione.

Insulti sessisti, epiteti volgari e lettere anonime inviate in procura generale sono solo alcuni degli episodi segnalati dalla Procuratrice Generale di Palermo al comitato. Post e minacce sono stati trasmessi anche alla procura di Caltanissetta, competente a indagare nei procedimenti che coinvolgono i magistrati del capoluogo siciliano.