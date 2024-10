Open arms: parlamentari Lega a Palermo per udienza Salvini

Roma, 9 ott (Adnkronos) - "I parlamentari della Lega saranno in piazza a Palermo, il 18 ottobre, per manifestare solidarietà al Vicepremier e Ministro Matteo Salvini che invece sarà nell’aula bunker del carcere Pagliarelli dove è in programma l’arringa difensiva...

Roma, 9 ott (Adnkronos) – "I parlamentari della Lega saranno in piazza a Palermo, il 18 ottobre, per manifestare solidarietà al Vicepremier e Ministro Matteo Salvini che invece sarà nell’aula bunker del carcere Pagliarelli dove è in programma l’arringa difensiva dell’avvocato Giulia Bongiorno. L’accusa ha chiesto sei anni di carcere per Salvini per il caso Open Arms". Lo fa sapere la Lega.

"La manifestazione della Lega ribadirà che la difesa dell’Italia non è un reato, senza aizzare la piazza in modo irresponsabile contro la magistratura e lo Stato come fatto in passato da altri, per esempio a Riace dopo la condanna in primo grado dell’attuale europarlamentare di sinistra Mimmo Lucano (che poi è stato condannato anche in Appello)", aggiunge la Lega.