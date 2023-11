Open Arms: parte civile, 'agenda teste Richard Gere si libererà tra febbraio e marzo'

Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - "Lo staff di Richard Gere ci ha segnalato che il teste potrà venire in aula tra il mese di febbraio e marzo, in base alla sua agenda personale". A dirlo, in aula, è la parte civile del processo Open Arms, parlando della testimonianza dell'a...

Palermo, 24 nov. (Adnkronos) – "Lo staff di Richard Gere ci ha segnalato che il teste potrà venire in aula tra il mese di febbraio e marzo, in base alla sua agenda personale". A dirlo, in aula, è la parte civile del processo Open Arms, parlando della testimonianza dell'attore Richard Gere, citato come teste per essere salito nell'agosto 2019, sulla nave della ong spagnola.