Open Arms: parte civile naufrago, 'Salvini ha violato diritti, chiedo risarcimento 50 mila euro'**

Palermo, 20 set. (Adnkronos) – La somma di 50 mila euro, a titolo di risarcimento, è stata chiesta, al termine della discussione, al ministro Matteo Salvini, imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, dall'avvocata Serena Romano, legale di parte civile di Musa, uno dei naufraghi soccorsi dalla Open Arms nell'agosto del 2019. "La condotta dell'imputato ha aggravato i danni già subiti in Libia da Musa, che aveva 15 anni, per le sofferenze fisiche ed emotive e per l'ingiustificato prolungamento della permanenza in mare, per il timore di essere riportato in Libia, per la violazione di tutti i diritti riconosciuti dalla nostra carta costituzionale che tutelano l'infanzia, che andava tutelata", ha detto Romano.