Open Arms: Pm, 'da Salvini porti chiusi quale strumento pressione Stati membro Ue'**

Palermo, 14 set. (Adnkronos) – "Il Governo Conte 1, come è emerso in questo processo, con il suo contratto di governo prevedeva di sensibilizzare l'Europa per ottenere una equa distribuzione dei migranti. L'allora ministro dell'interno (Matteo Salvini ndr) ha ritenuto di potere squilibrare l'unità di misura dei beni giuridici in questione, in favore dei porti chiusi, quale strumento di pressione degli stati membri". Con queste parole il procuratore aggiunto di Palermo, Marzia Sabella, ha iniziato la requisitoria del processo Open Arms che vede imputato il ministro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio.