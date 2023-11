Open Arms: Salvini assente, udienza iniziata regolarmente

Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - E' iniziata regolarmente l'udienza del processo Open Arms, in corso a Palermo, nonostante l'assenza del ministro Matteo Salvini, imputato per sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio. La difesa, rappresentata dall'avvocato Francesco Colotti...

Palermo, 24 nov. (Adnkronos) – E' iniziata regolarmente l'udienza del processo Open Arms, in corso a Palermo, nonostante l'assenza del ministro Matteo Salvini, imputato per sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio. La difesa, rappresentata dall'avvocato Francesco Colotti, in quanto l'avvocata Giulia Bongiorno assente, non ha chiesto il rinvio dell'udienza che è iniziata con la deposizione di una teste della parte civile, Rosalba Lo Buglio, la tutrice di un ragazzino minore arrivato sulla Open Arms.