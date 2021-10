Open Arms: Salvini, 'mi spiace per il tempo tolto ai figli, surreale andare a processo'

Palermo, 23 ott. (Adnkronos) – "Mi dispiace solo per due cose. il tempo che tolgo ai miei figli e per i soldi che gli italiani spendono per un processo politico organizzato dalla Sinistra. In un anno in cui gli sbarchi raddoppiano nonostante il Covid, rispetto all'anno precedente".

Lo ha detto Matteo Salvini parlando all'uscita dall'aula bunker di Palermo. "Difendere i confini è dovere di un ministro ma di chiunque. Andare a processo perché ho fatto il mio dovere è surreale – dice – mi spiace per questa roba qua".