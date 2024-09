Open Arms, Salvini: non ho niente di cui pentirmi o su cui patteggiare

Genova, 19 set. (askanews) - "Io non ho niente di cui pentirmi o su cui patteggiare perché non ritengo di essere un sequestratore o un delinquente, conto che verrò riconosciuto come un ministro che ha fatto il suo dovere". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ...