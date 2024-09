Open Arms: Salvini, 'non mollo mai, grazie per tante firme raccolte a Roma'

Open Arms: Salvini, 'non mollo mai, grazie per tante firme raccolte a Ro...

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Grazie ai tanti romani di ogni età presenti oggi al gazebo della Lega all’Eur. Ricevere così tanti attestati di fiducia -qui e nelle 700 piazze italiane che questo fine settimana raccolgono le firme in mio sostegno per aver difeso i confini italiani da ministro dell’Interno- è la risposta più bella". E "tante firme raccolte questa mattina al gazebo della Lega a Ponte Milvio", sempre a Roma. "Grazie! Io non mollo, mai". Così il vicepremier Matteo Salvini su Facebook.