Open Arms: Salvini, 'non patteggerò, sono convinto di aver ragione'

Open Arms: Salvini, 'non patteggerò, sono convinto di aver ragion...

Open Arms: Salvini, 'non patteggerò, sono convinto di aver ragion...

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Patteggerò? No. Io ritengo di aver mantenuto una promessa, quella di ridurre gli sbarchi. Io non patteggio, sono convinto di aver ragione. Non sono un sequestratore". Così Matteo Salvini a Quarta Repubblica su Rete4. ...