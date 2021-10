Open Arms, Salvini: spero mio processo non sia festival Cinema

Palermo, 22 ott. (askanews) – “Io sono assolutamente tranquillo perchè ho servito il mio Paese. Compito del ministro dell’Interno è difendere i confini, la sicurezza e la dignità dell’Italia e io questo ho fatto da ministro. Il tribunale di Catania ha detto che non esiste alcun reato, e anzi ho semplicemente fatto il mio dovere, conto che senza perdere troppi mesi e far spendere troppi soldi ai contribuenti italiani, anche il tribunale di Palermo arrivi alla stessa conclusione perchè penso di essere l’unico ministro in Europa che va a processo non per questione di soldi ma perchè ha fatto il suo lavoro”.

Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, oggi pomeriggio in conferenza stampa all’Assemblea Regionale Siciliana, a proposito del processo che si aprirà domani nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo e che lo vede imputato per sequestro di persona nell’ambito della vicenda Open Arms.

“Vado in tribunale tranquillo e abbastanza incredulo di un processo come questo – ha detto -. Perchè non penso che in Germania, in Spagna, in Francia o in Grecia avrebbero fatto lo stesso.

Però siamo tranquilli, abbiamo salvato vite, abbiamo difeso il nostro Paese. Ho visto che arriveranno il sindaco di Barcellona, Richard Gere da Holywood, spero non si trasformi nel festival del cinema”.