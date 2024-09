**Open Arms: Salvini, 'stanco di guidare la Lega? No'**

**Open Arms: Salvini, 'stanco di guidare la Lega? No'**

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Non sono stanco di guidare la Lega. Non sono stanco. Quando lo sarò, farò altro nella vita. L'importante è che non si stanchino gli italiani". Così Matteo Salvini a Quarta Repubblica su Rete4. ...