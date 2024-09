Open Arms: Schlein, 'questo governo non ha rispetto di autonomia magistratura'

Open Arms: Schlein, 'questo governo non ha rispetto di autonomia magistr...

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "Questo è un governo che non ha rispetto dell'autonomia della magistratura ed è indice di uno scarso senso delle istituzioni quando arriva da un governo". Cisì Elly Schlein a Tagadà su La7. "Ho trovato estremamente inopportuno che la presidente del Consiglio commentasse un processo che è in corso. Il potere esecutivo del governo e quello giudiziario della magistratura sono separati e loro fanno finta di non conoscerlo questo principio".