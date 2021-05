Open day Astrazeneca nel Lazio 22-23 maggio 2021: chi ne ha diritto e come prenotare la vaccinazione

Open Day Astrazeneca nel Lazio 22 e 23 maggio: nuove giornate dedicate agli over 40. Ecco come fare per prenotarsi

Dopo il successo degli Open Day Astrazeneca nel weekend del 15 e 16 maggio, nel Lazio si replica. Anche sabato 22 e domenica 23 maggio gli over 40 potranno vaccinarsi con il farmaco anglo-svedese.

Nuovo Open Day Astrazeneca nel Lazio per over 40

Le centomila dosi di vaccino Astrazeneca inutilizzate dagli altri territori di certo non devono andare perse: così Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, le ha chieste al commissario Figliuolo. Proprio queste 100mila dosi di Astrazeneca saranno inoculate nel corso di un nuovo Open Day, che si svolgerà sabato 22 e domenica 23 maggio. Dopo il successo dello scorso weekend, la Regione Lazio replica gli Open Day dedicati agli over 40, con un obiettivo ambizioso: vaccinare 50mila persone in più al giorno.

Open Day Astrazeneca Lazio, come prenotare

Ma chi può prenotarsi per l’Open Day del 22-23 maggio? Le giornate sono dedicato solo agli over 40, ovvero ai nati nel 1981 e anni precedenti. Sono due le modalità di cui gli over 40 possono usufruire per prenotare l’inoculazione del vaccino Astrazeneca durante gli Open Day. Entrambi i metodi utilizzano il servizio UFirst. Una volta aperta la pagina web, si potrà scegliere uno tra i 21 centri vaccinali disponibili per gli Open Day.

In seguito si potrà scegliere giorno e orario, in base alle disponibilità. Una volta selezionati giorno e orario, si otterà un ticket virtuale che andrà esibito al punto vaccinale insieme alla tessera sanitaria. UFirst offre un’altra possibilità per prenotare il vaccino: attraverso l’app per smarthpone che segue lo stesso procedimento del sito internet. Unica eccezione per Rieti: il comune infatti si avvalerà della prenotazione sul posto oltre a quella virtuale.

Open Day Astrazeneca Lazio presto anche per maturandi

Il vaccino che sarà somministrato durante gli Open Day sarà Astrazeneca, conosciuto ora con il nome di Vaxzevria. Non c’è nessun divieto di somministrare questo farmaco agli under 60, solo una raccomandazione dell’Ema. In ogni caso sarà il medico competente, durante il triage prevaccinale, a valutare eventuali incompatibilità con il paziente. Intanto la Regione Lazio pensa anche ai più giovani: l’1, 2 e 3 giugno saranno vaccinati tutti i maturandi. Lo scopo è quello di evitare la diffusione del virus all’interno delle scuole: come ben noto, gli ambienti chiusi sono quelli in cui è più alto il rischio di contagio.

Open Day Astrazeneca Lazio, ecco i centri vaccinali

ASL ROMA 1

Stazione Termini, Piazza dei Cinquecento – Roma, sabato e domenica, dalle 18.00 alle 24.00

Cupa George Eastman, V.le Regina Elena, 287 B – Roma, sabato e domenica, dalle 19.00 alle 24.00

Hub Acea, Via delle Cave Ardeatine, 36 – Roma, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 20.00

Ospedale Santo Spirito, B.go S.Spirito, 1 – Roma, sabato e domenica, dalle 16.00 alle 24.00

Ospedale Sant’Andrea Via di Grottarossa, 1039 – Roma, sabato e domenica, dalle 19.00 alle 24.00

ASL ROMA 2

Struttura NUVOLA (EUR), Via Asia, 40 – Roma, sabato e domenica, dalle 20.00 alle 24.00

Cecchignola, Viale del’Esercito – 00143 Roma, domenica dalle 9.00 alle 19.00

La Vela Di Calatrava – Ptv Viale dell’Archiginnasio – Roma sabato e domenica dalle 20.00 alle 24.00

Centro vaccinale CESA Campus Via Alvaro Del Portillo 5 – Roma sabato e domenica dalle 20.00 alle 24.00

ASL ROMA 3

Polo Natatorio Ostia, Via delle Quinqueremi, 100 – Ostia (Roma), sabato e domenica, dalle 20.00 alle 23.00

ASL ROMA 4

Centro Vaccinale Rignano Flaminio, Via dell’Aquila Montelarco, snc – Rignano Flaminio (Roma), sabato e domenica, dalle 8.30 alle 22.00

Caserma Cosenz, Via Principe Di Napoli, snc – Bracciano (Roma), sabato e domenica dalle 8.30 alle 22.00

ASL ROMA 5

Valmontone Outlet, Via dei Lecci – Valmontone, sabato e domenica, dalle 16.00 alle 24.00

ASL ROMA 6

Casa della Salute di Villa Albani, Via Aldobrandini, 32 – Anzio, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 20.00

Casa della Salute di Rocca Priora, Via Malpasso d’Acqua – Rocca Priora, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 20.00

ASL FROSINONE

PSC Components, Via Casilina, Km 90.200 – Torrice (Frosinone), sabato e domenica, dalle 16.00 alle 20.00

ASL LATINA

Amministrazione provinciale, Via Olivastro Spaventola – Formia (Latina), sabato e domenica, dalle 19.00 alle 24.00

Teatro San Francesco, Via dei Cappuccini, 36 – Latina ,sabato e domenica, dalle 19.00 alle 24.00

ASL RIETI

Caserma Verdirosi, Piazza Beata Colomba – Rieti, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 22.00

ASL VITERBO