Open Days Master: dal 19 al 24 settembre entra nel mondo delle Professioni creative

IED – Istituto Europeo di Design è pronto a presentare i nuovi Open Days Online, una serie di appuntamenti per presentare i Master offerti dalle varie sedi. Dal 19 al 24 settembre si entrerà nel mondo delle Professioni creative.

IED, Open Days Master: l’occasione di scoprire il mondo delle arti creative

Coloro che amano le arti creative e sognano di lavorare in questo ambiente nelle prossime settimane avranno un’occasione speciale per scoprire questo mondo e capire come intraprendere la strada giusta per coltivare il proprio talento e imparare il più possibile sugli argomenti che li amano.

IED – Istituto Europeo di Design, vera eccellenza internazionale, dal 19 al 24 settembre, terrà i nuovi Open Days Online, una serie di appuntamenti per presentare i Master offerti dalle sedi di Milano, Roma, Torino, Firenze e dall’Accademia Aldo Galli di Como. Avranno modo di interagire direttamente con i docenti, gli ex studenti ed advisor, in modo da riuscire ad ottenere tutte le risposte di cui hanno bisogno e sciogliere tutti i dubbi che riguardano il processo di ammissione e lo svolgimento dei corsi. Un’esperienza completa, formativa ed estremamente interessante, per scoprire i Master offerti dall’Istituto Europeo di Design. Un modo per aiutare i giovani a trasformare la loro passione in una vera e propria professione, dando loro modo di mostrare il proprio talento e mettersi in gioco nel campo che più li appassiona.

Alla scoperta dei Master IED

I Master IED che verranno presentati durante gli Open Days, sono percorsi annuali che riguardano le aree del Design, del Branding, dell’Art Direction, della Moda, del Management dell’Arte, della Grafica e della Comunicazione, sia in lingua italiana che in lingua inglese. Sono progettati in partnership con importanti aziende e curati da docenti professionisti e danno l’occasione di ottenere tutte le competenze necessarie per costruire la propria identità professionale e riuscire ad avere una carriera di successo nell’ambito che più appassiona.

Lo scopo principale di questi percorsi formativi IED è quello di fornire a tutti i coloro che vogliono intraprendere una determinata carriera nel mondo delle arti creative tutti gli strumenti metodologici, tecnici e culturali per riuscire a diventare dei professionisti specializzati, in grado di portare avanti la carriera dei propri sogni e diventare esattamente chi desiderano essere. Il mese di settembre offrirà grandi occasioni ai giovani, che potranno finalmente ottenere tutte le informazioni di cui hanno bisogno per intraprendere la strada che desiderano per il loro futuro.

L’Istituto Europeo di Design è un’eccellenza internazionale che opera da oltre 50 anni nel campo della formazione e della ricerca, nelle discipline del Design, Moda, Arti Visive, Comunicazione e dell’Arte. L’Istituto è attivo in Italia con le sedi di Milano, Torino, Roma, Firenze, Cagliari e Accademia Galli di Como e all’estero con le sedi di Barcellona, Madrid e IED Kunsthal Bilbao in Spagna, San Paolo e Rio de Janeiro in Brasile.