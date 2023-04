Open Fiber: fibra ultraveloce raggiunge comune leccese di San Pietro in Lama

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - La fibra ultraveloce di Open Fiber raggiunge anche San Pietro in Lama, comune della provincia di Lecce dove sono già partiti i cantieri per la costruzione della rete in fibra ottica. Il progetto di cablaggio è previsto dal 'Piano Italia a 1 Giga'...

Milano, 25 apr. (Adnkronos) – La fibra ultraveloce di Open Fiber raggiunge anche San Pietro in Lama, comune della provincia di Lecce dove sono già partiti i cantieri per la costruzione della rete in fibra ottica. Il progetto di cablaggio è previsto dal 'Piano Italia a 1 Giga', nell’ambito della strategia italiana per la Banda ultra larga (Bul) finanziata con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). In particolare, il bando prevede il collegamento di 633 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a 719 unità immobiliari (abitazioni, sedi d’impresa e uffici della Pubblica amministrazione). L'intervento permetterà di connettere all’infrastruttura zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s, che in gran parte coincidono con le cosiddette aree grigie.

"La nostra amministrazione ha fortemente creduto nell’importanza della digitalizzazione e si è attivata per cogliere ogni opportunità in tale ambito. Siamo convinti che l’innovazione tecnologica possa costituire un’ottima alleata per fornire servizi sempre più efficienti, facilmente accessibili per imprese e cittadini e garantire al contempo una riduzione di tempi e costi" dice il sindaco Vito Mello. "Il progetto realizzato da Open Fiber rappresenta un importante passo avanti per i nostri concittadini, le attività commerciali e produttive locali che potranno così usufruire di un’infrastruttura di telecomunicazioni indispensabile per rimanere al passo con i tempi", afferma Ivan Gentile, consigliere comunale delegato all’Innovazione.

"Una rete in fibra ottica offre grandi opportunità per chi vive, produce e investe in quest’area della provincia di Lecce. Internet è una risorsa indispensabile e dotare oggi San Pietro in Lama di un’infrastruttura Ftth significa mettere la comunità e le piccole, medie e imprese nelle condizioni di poter accedere a tutti i servizi digitali di ultima generazione in modo stabile e performante" spiega il field manager Mattia Luperto, responsabile dei lavori. Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in nove regioni: oltre alla Puglia, anche Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia, Toscana e Veneto.