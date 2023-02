Open: Renzi, 'denuncia contro Pm Turco al servizio degli altri'

Roma, 23 feb (Adnkronos) - "Io non mollo su un punto: quando uno è convinto di aver subito una ingiustizia, non fa gli show o le polemiche mediatiche. Prende carta e penna e scrive denunce. Chi mette in fila i 20 punti della mia denuncia contro Luca Turco, procuratore facente funzione di...

Roma, 23 feb (Adnkronos) – "Io non mollo su un punto: quando uno è convinto di aver subito una ingiustizia, non fa gli show o le polemiche mediatiche.

Prende carta e penna e scrive denunce. Chi mette in fila i 20 punti della mia denuncia contro Luca Turco, procuratore facente funzione di capo a Firenze, si rende conto che io sono semplicemente animato da un desiderio di giustizia". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews sull'esposto-denuncia presentato nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open.

"Quello che è successo a me non può succedere ad altri. Io metto la mia visibilità e il mio coraggio a servizio di una battaglia che ormai non è più per me (nel mio caso anche i muri ormai hanno capito che cosa è successo, persino gli avversari più ostici sono costretti a riconoscere la verità) ma è per gli altri", aggiunge il leader di Iv.