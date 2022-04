Open: Renzi, 'incredibile pm Firenze ignorino sentenza Cassazione'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "La vicenda Open è una vicenda della quale si parlerà a lungo nei manuali di cronaca giudiziaria, per quello che è successo. Sono curioso di vedere fino a quando durerà la notte della giustizia e del giustizialismo. La sentenza della Cassazione ignorata dai pm di Firenze è davvero incredibile: o la sentenza della Cassazione vale o non è il pm che decide se vale o no.

Altrimenti non c'è giustizia, c'e' anarchia". Lo ha detto Matteo Renzi ai microfoni di Radio Leopolda.

"Ieri, poi, è accaduta una cosa – prosegue il leader di Iv – Lo scandalo Palamara nasce perché un gruppo di persone voleva mettere un bravo magistrato, Viola, a capo della Procura di Roma. Ieri lo stesso Csm ha preso Viola e lo ha messo a Milano. Si chiude un cerchio".