Open: Renzi, 'per 5 volte Cassazione stabilito pm Firenze agito in modo illegittimo'**

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – "La domanda è se l'art.68 della Costituzione è ancora in vigore o no. O quanto meno se vale per i pm fiorentini. Si parla di carte acquisite illegittimamente e lo dice la corte di Cassazione con 5 sentenze che hanno annullato i provvedimenti richiesti dalla procura di Firenze.

La Cassazione che sono stati illegittimamente acquisti documenti, che non andavano acquisti e per 5 volte la Cassazione ha stabilito che i pm hanno agito in modo illegittimo". Così Matteo Renzi in aula al Senato chiamata a decidere sul conflitto di attribuzione nell'ambito del caso Open.