OpenAI presenta piano per diventare società di pubblica utilità

Milano, 27 dic. (askanews) – OpenAI ha presentato un piano per ristrutturare le sue operazioni, separando la sua divisione profit, dal consiglio non-profit che attualmente la governa.

L’attività della azienda che sviluppa ChatGpt si trasformerebbe in una società di pubblica utilità (PBC) con “azioni ordinarie” e statuto nel Delaware. Questo ramo si occuperebbe di supervisionare le operazioni commerciali, rimuovendo alcune delle restrizioni non profit, consentendoo alla società pioniera nell’intelligenza artificiale di funzionare più come una startup ad alta crescita.

Il consiglio di amministrazione di OpenAI ha scritto in un post che serve “raccogliere più capitale di quanto avessimo immaginato” e che gli investitori vogliono sostenere l’azienda, ma amministrando il capitale in maniera convenzionale.