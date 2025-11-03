OpenAI, sigla accordo da 38 mld usd con Amazon per potenza calcolo

New York, 03 nov. (askanews) – OpenAI ha firmato un accordo pluriennale da 38 miliardi di dollari con Amazon per accedere alla potenza di calcolo necessaria a sostenere la crescita dei suoi modelli di intelligenza artificiale. L’intesa, annunciata lunedì, segna la prima partnership tra la startup creatrice di ChatGPT e Amazon Web Services (AWS), la divisione cloud del colosso dell’e-commerce.

Nel comunicato dell’accordo, Amazon ha dichiarato che renderà disponibile l’intera capacità di elaborazione stabilita entro la fine del 2026, permettendo a OpenAI di accedere rapidamente ai chip Nvidia ospitati nei suoi data center. L’accordo include anche l’utilizzo delle CPU di Amazon per sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale agentica, capaci di completare autonomamente compiti complessi.

AWS, leader globale nei servizi cloud, è sotto pressione da parte degli investitori per accelerare la crescita, dopo che concorrenti come Microsoft e Google hanno registrato aumenti più rapidi nei ricavi legati all’AI. L’intesa con OpenAI rappresenta un passo strategico per rafforzare la posizione di Amazon in un mercato in rapida espansione.