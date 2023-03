Openjobmetis: "Per cablare l'Italia servono 10 mila tecnici"

L’agenzia per il lavoro Openjobmetis lancia l’allarme e annuncia: “Per cabalare l’Italia servono 10 mila tecnici.” Il personale specializzato scarseggia, mancano soprattutto ingegneri ed operai.

Gli esperti di Openjobmetis hanno condotto un’indagine e sono giunti alla conclusione che in Italia servirebbero: “Oltre 10 mila figure specializzate che serviranno per stendere la fibra e realizzare le reti 5G, ma c’è un mismatch tra le esigenze dei comparti produttivi e il capitale umano disponibile che è sempre più profondo.” Per fare alcuni esempi, è emerso che il 61% delle posizioni per ingegneri elettronici e il 56% di quelle per ingegneri industriali rimangono attualmente scoperte.

La raccolta dei dati

Quelli appena presentati non sono, però, gli unici dati interessanti raccolti dall’agenzia per il lavoro. Openjobmetis, infatti, ha scoperto che il 55,4% delle richieste per operai specializzati non viene soddisfatta e lo stesso avviene per il 49% dei profili tecnici qualificati. Openjobmetis ha risposto a questa domanda creando una divisione ad hoc, Techne di Openjobmetis per fare scouting per aerospazio, difesa, rail, energy e cantieristica.