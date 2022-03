Opera di Banksy venduta all’asta: il ricavato andrà a un ospedale pediatrico in Ucraina

L'opera di Banksy , CND Soldiers, è stata venduta all'asta a Londra. Il ricavato della vendita andrà ad un ospedale pediatrico in Ucraina.

Un’opera di Banksy è stata messa all’asta a Londra per l’Ucraina. L’opera è stata venduta per 97mila euro e il ricavato andrà all’Okhmatdyt Children’s Hospital, l’ospedale pediatrico più grande di Kiev. La struttura è quella in cui è stata curata la mamma che ha salvato sua figlia dalle bombe facendole scudo con il suo corpo. La base di asta iniziale era di 24mila euro, poi è raddoppiata per via delle molte manifestazioni di interesse.

In tanti hanno voluto offrire il proprio denaro per solidarietà nei confronti dell’ospedale pediatrico ucraino.

L’opera di Banksy

L’opera di Banksy venduta all’asta risale al 2005 ed è stata intitolata CND Soldiers. Mostra due soldati che dipingono su un muro il simbolo della pace e del disarmo nucleare. È stato messo all’asta da un donatore anonimo, tramite MyArtBroker.com, che ha creato per la vendita la pagina online Banksy for Ukraine.

“La donazione del vincitore cambierà in modo significativo la vita del personale, dei bambini e delle loro famiglie nelle prossime settimane” ha commentato Charlotte Stewart, amministratore delegato di MyArtBroker.