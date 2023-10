Entrano in una casa abbandonata per una disinfestazione e trovano un cadavere...

Entrano in una casa abbandonata per una disinfestazione e trovano un cadavere sul letto: è quanto accaduto a due operai.

Due operai sono entrati in una casa abbandonata e, nell’edificio, hanno trovato il cadavere di un uomo. Il corpo ormai senza vita pare sia rimasto all’interno dell’abitazione per almeno due decenni.

Operai entrano in una casa abbandonata: trovano il cadavere di un uomo

A fare la terribile scoperta è stato il personale della disinfestazione che era stato contattato per risolvere un problema con i topi. I dipendenti dell’azienda che sono stati inviati presso la struttura abbandonata, una villetta a schiera rimasta chiusa per un ventennio, hanno rinvenuto lo scheletro sotto un piumone, nel letto della casa.

In considerazione delle informazioni sinora diffuse, in un primo momento, gli operai erano stati assunti per cambiare semplicemente una serratura in modo tale che Rentokil, la società che si sarebbe poi dovuta occupare della disinfestazione, potesse entrare nella villetta e uccidere i ratti che la infestavano. Non riuscendo a forzare la serratura, i dipendenti hanno sfondato la porta a calci.

Notando che una notevole quantità di posta e volantini si era accumulata all’ingresso dell’abitazione, gli operai hanno deciso di perlustrare velocemente l’edificio. Così hanno scoperto lo scheletro.

Il macabro episodio si è verificato nella contea di Cork, in Irlanda. A seguito dell’accaduto, l’intera cittadina è rimasta sotto shock.

Il racconto dei dipendenti: indentificata la vittima

Per quanto riguarda il cadavere, la vittima è stata identificata come Tim O’Sullivan. L’identità dell’uomo è stata confermata quando le forze dell’ordine hanno trovato una corrispondenza dentale positiva consultando i dati di una clinica locale.

Intanto, i due operai che hanno scoperto il cadavere hanno raccontato: “Potevano vedere un letto in mezzo al pavimento – e hanno aggiunto –. Poi abbiamo visto una forma di gambe sotto il piumone e un cappotto steso sopra. Abbiamo capito che era un corpo umano”.

“Sono andato dai miei colleghi per strada e ho detto: ‘Non ne sono sicuro al 100%, ma penso di aver visto un corpo sul letto’”, ha riferito l’operaio che per primo ha visto lo scheletro. “Mi hanno seguito dentro. Abbiamo poi osservato bene con una lambada e abbiamo capito che era davvero un cadavere”.

I dipendenti, quindi, hanno contattato i soccorsi. Stando a quanto spiegato dal medico legale, pare che O’Sullivan – che era nato a Cahirsiveen, nella contea di Kerry, nel 1939 – fosse deceduto nella villetta in una data sconosciuta compresa tra il 9 e il 23 gennaio 2001. Il medico legale ha anche aggiunto che l’uomo sarebbe morto per cause naturali.