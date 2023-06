Una terribile tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, martedì 6 giugno, in provincia di Bari. Un operaio di 25 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre tagliava l’erba.

Stava tagliando l’erba, operaio 25enne morto investito da un’auto

Un terribile incidente si è vetrificato nella mattinata di oggi, martedì 6 giugno, in provincia di Bari. Un operaio di 25 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto, mentre stava tagliando l’erba. L’incidente è avvenuto sulla provinciale 231 all’altezza di Terlizzi, nel Barese. L’uomo stava lavorando quando è stato travolto da un’auto.

La donna alla guida dell’auto si è fermata a prestare soccorso

L’auto che ha investito l’operaio era guidata da un donna di 45 anni, che sarà denunciata per omicidio stradale. La donna si è subito fermata a soccorrere la vittima. Per il momento non è chiaro se l’operaio fosse impegnato nella pulizia a bordo strada, per liberarla dall’erba, come dichiarato in un primo momento, o se stesse segnalando agli automobilisti la presenza dei suoi colleghi al lavoro. I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto per cercare di fare luce sull’esatta dinamica dell’incidente.