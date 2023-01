Operaio morto sul lavoro: schiacciato da pannelli in cemento

Non si fermano le morti bianche in Italia e non cessa lo stillicidio di assurdi decessi, stamattina nel Lazio un altro povero operaio è morto sul lavoro schiacciato da pannelli in cemento.

Da quanto si apprende il tragico infortunio è avvenuto in provincia di Roma mentre manovrava un braccio elevatore. I media spiegano che l’operaio è morto nelle prime ore del mattino di oggi a Fonte Nuova, in provincia di Roma.

Operaio morto sul lavoro schiacciato da pannelli

Il lavoratore sarebbe deceduto praticamente sul colpo dopo che il camion che conduceva è stato investito da alcuni pannelli di cemento. Quei pesantissimi oggetti a loro volta sarebbero stati urtati dal braccio elevatore del mezzo.

Da quanto si apprende poi la tragedia è avvenuta in via Stella Polare all’interno di una ditta di smaltimento rifiuti, dove purtroppo è confermata la notizia per cui la vittima sarebbe deceduta all’istante.

Sul posto Ares 118, vigili del fuoco e carabinieri

I media territoriali e nazionali spiegano poi che sul posto sono giunti a razzo i carabinieri della stazione Mentana, i vigili del fuoco per la rimozione delle parti pericolanti e il personale del 118.

Con loro gli ispettori sanitari, unici ad avere mansioni ufficiali di Pg nei casi di incidenti sul lavoro.