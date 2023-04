Operaio vince 2 milioni al Gratta e Vinci e se li tiene: denunciato dagli amici

Vince 2 milioni al Gratta e Vinci e si prende tutto ma gli ormai ex amici non ci stanno e vogliono giustizia

Ricardo tutti quei soldi non li aveva visto mai e da quanto si apprende un operaio vince 2 milioni al Gratta e Vinci e se li tiene, ma viene denunciato dagli amici. Giovanni e Christian, che avevano preso il tagliando fortunato con lui.I media spiegano che insomma uno dei tre vincitori si sarebbe tenuto l’intero importo senza dividere con loro e adesso è finito in aula presso il Tribunale di Verona davanti alla giudice Sabrina Miceli e al pm Alberto Sergi.

Vince 2 milioni al Gratta e Vinci e se li tiene

Lo storico dice che i tre avevano acquistato un Gratta e Vinci in società con una promessa: “Se vinciamo dividiamo per tre”. Promessa che però Ricardo, il 42enne di origini brasiliane con residenza a Monzambano poi denunciato, avrebbe disatteso. L’uomo infatti ha incassato la vincita si è intascato l’intero malloppo. A quel punto i tre artigiani, colleghi nei cantieri, tanto amici non lo sono stati più.

L’ira dei due amici ed il processo

Giovanni e Christian avevano pure grattato alla tabaccheria di Garda il 22 febbraio 2021. “Tolte le tasse, restavano un milione e 600 mila euro da suddividere per tre, ma poi abbiamo saputo dai giornali che contrariamente agli accordi si era intascato tutta la vincita”. E quindi quel loro “consolidato rapporto di amicizia e collaborazione lavorativa nei cantieri della Gardesana tra le province di Verona, Mantova e Trento” si è rotto e come si suol dire è finito “a carte bollate”.