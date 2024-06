A quale operatore appartiene il prefisso cellulare 337?

Nel corso del tempo gli operatori telefonici, come del resto anche la tecnologia e l’informatica, si sono evolute, rendendo tante vecchie azioni molto più semplificate e comode. Nella telecomunicazione, in particolare, si sono semplificate dei passaggi. Uno tra questi è la portabilità del numero.

Per verificare a quale a operatore corrisponda il prefisso cellulare non bisogna controllare le prime tre cifre del numero. Se in passato ci era stato detto che per riconoscere a quale compagnia telefonica appartenesse un numero era necessario controllare il prefisso, adesso le regole sono cambiate drasticamente.

Il significato della portabilità del numero

Per portabilità del numero mobile, indicata con la sigla MNP di Mobility Number Portability, si intende l’operazione che permette di cambiare compagnia telefonica mantenendo il vecchio numero di cellulare. La procedura di portabilità del numero può essere fatta online direttamente dal sito dell’operatore oppure è possibile richiederla presso un punto vendita del nuovo fornitore.

Nel momento in cui si è introdotta la possibilità di poter cambiare SIM card senza dover cambiare numero (per questioni di comodità, di malfunzionamento, di furto o smarrimento), è diventato evidente che è quasi impossibile scoprire a quale operatore telefonico si appoggia un prefisso cellulare.

Quali sono i metodi per controllare la compagnia telefonica a cui si appoggia un numero?

Ci sono diversi metodi per poter controllare a quale gestore appartiene un numero cellulare. Scoprire di che operatore è un numero mobile è una procedura veramente semplice, che può essere messa in atto attraverso la digitazione di semplici codici numerici nel tastierino dello smartphone.

Inoltre attraverso il servizio di trasparenza tariffaria tutte le compagnie telefoniche hanno reso disponibile questo servizio per identificare l’operatore telefonico.

Il metodo più diffuso è quello tramite chiamata attraverso la digitazione del codice 456 anteposto prima del numero che si vuole verificare. Seguendo le istruzioni della voce registrata è possibile sapere a quale operatore fa riferimento quel numero.

Un altro metodo molto utilizzato è quello via SMS inviando un messaggio di testo al 456 (Info numero di telefono). Altri metodi meno utilizzati ma sempre molto semplici e veloci da utilizzare sono l’uso di siti Web e applicazioni sul telefono che permettono di riconoscere l’operatore telefonico del numero in questione.